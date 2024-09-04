Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 сентября.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Полины Осипенко, 4;
9.00 — 17.00 - просп. Героев-североморцев, 68, 70-70а, 72, 76 корп. 1, 78 корп. 1, 78 корп. 5;
9.00 — 17.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 20 корп. 1;
9.00 — 23.00 - просп. Кольский, 51/1, 51, 53, 53 стр.3, 53б, 55, 55/1, 55/2;
9.00 — 23.00 - проезд Автопарковый, 1, 2, 8.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Новое Плато, 11, 12;
10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 5;
10.00 — 13.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 18, 20;
10.00 — 15.00 - ул. Магомета Гаджиева, 16.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.