Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 сентября.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Домостроительная, 2а, 28, 30;

9.00 — 23.00 - Верхне-Ростинское шоссе, 51, 54, 55;

будет снижено давление холодной воды до 3,0 кг/см2 по адресу: ул. Домостроительная, 34;

будет снижено давление холодной воды до 4,0 кг/см2 по адресу: ул. Домостроительная, 24 (Восточная котельная).

От горячего водоснабжения:

9.00 — 19.00 - ул. Марата, 8, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23;

9.00 — 19.00 - просп. Кирова, 15, 17, 17а, 19/24;

9.00 — 19.00 - ул. Декабристов, 11, 11а, 13, 20, 22, 28;

9.00 — 19.00 - ул. Советская, 23, 26.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Виктора Миронова, 3;

11.00 — 14.00 - ул. Софьи Перовской, 13;

12.00 — 15.00 - пр. Капитана Тарана, 16.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Новое Плато, 13, 14;

10.00 — 15.00 - просп. Кольский, 165.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.