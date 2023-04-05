Мурманская область. Арктика (16+)05.04.23 08:10
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 апреля.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. ул. Капитана Копытова, 24, 25, 27, 28; ул. Гагарина, 22, 24, 45;
10.00 — 16.00 - ул. Ломоносова, 19.
От электроснабжения:
9.00 — 16.00 - пр-д Капитана Тарана, 12, 13; ул. Полярные Зори, 40;
10.00 — 12.00 - ул. Сафонова, 17.
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Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
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