Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 апреля.
От холодного водоснабжения:
10.30 — 16.00 - пр-д Северный, 4, 5, 6, 7, 8б.
От электроснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Карла Либкнехта, 38, 42, 44;
9.00 — 17.00 - переулок Водопроводный, 3, 7/1, 7/2, 9;
9.00 — 17.00 - ул. Загородная, 3;
9.00 — 17.00 - наружное освещение в районе дома №44 по ул. Карла — Либкнехта;
9.00 — 17.00 - наружное освещение в районе переулка Водопроводный;
9.00 — 17.00 - наружное освещение в районе дома №40 по ул. Карла Либкнехта.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 38, 37, 39;
10.00 — 13.00 - просп. Ленина, 72, 74;
10.00 — 15.00 - ул. Нахимова, 27.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.