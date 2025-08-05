Мурманская область. Арктика (16+)05.08.25 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 августа.
Плановый ремонт котельной:
с 15 июня и до выполнения 15 августа — плановый ремонт (реконструкция) котельной р-н Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов.
От холодного водоснабжения:
9.00-12.00 - ул. Бондарная, 7а, 9, 13, 22.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
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Мирон
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