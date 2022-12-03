Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 декабря.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 16.00 – просп. Героев-североморцев, 76 корп. 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.