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Мурманская область. Арктика (16+)05.12.23 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 декабря.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – до выполнения - пр-д Северный, 16, 18, 21, 23, 25;

9.00 – 15.30 - ул. Нахимова, 62;

9.00 – 15.30 - ул. Ростинская, 3.

От электроснабжения:

10.00 – 13.00 – просп. Героев-североморцев, 19, 21, 23/2;

10.00 – 12.00 – просп. Героев-североморцев, 5 корп. 3;

12.00 – 16.00 - пр-д Связи, 12;

10.00 – 13.00 - ул. Героев Рыбачьего, 28, 29;

11.00 – 14.00 - ул. Капитана Маклакова, 37;

12.00 – 16.00 - ул. Капитана Маклакова, 4;

12.00 – 16.00 - ул. Крупской, 50;

11.00 – 14.00 - ул. Мира, 2 корп. 2;

10.00 – 14.00 - ул. Академика Павлова, 9;

11.00 – 14.00 - ул. Сивко, 3;

10.00 – 12.00 - ул. Старостина, 29;

10.00 – 12.00 - ул. Старостина, 5.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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