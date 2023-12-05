Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 декабря.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – до выполнения - пр-д Северный, 16, 18, 21, 23, 25;
9.00 – 15.30 - ул. Нахимова, 62;
9.00 – 15.30 - ул. Ростинская, 3.
От электроснабжения:
10.00 – 13.00 – просп. Героев-североморцев, 19, 21, 23/2;
10.00 – 12.00 – просп. Героев-североморцев, 5 корп. 3;
12.00 – 16.00 - пр-д Связи, 12;
10.00 – 13.00 - ул. Героев Рыбачьего, 28, 29;
11.00 – 14.00 - ул. Капитана Маклакова, 37;
12.00 – 16.00 - ул. Капитана Маклакова, 4;
12.00 – 16.00 - ул. Крупской, 50;
11.00 – 14.00 - ул. Мира, 2 корп. 2;
10.00 – 14.00 - ул. Академика Павлова, 9;
11.00 – 14.00 - ул. Сивко, 3;
10.00 – 12.00 - ул. Старостина, 29;
10.00 – 12.00 - ул. Старостина, 5.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.