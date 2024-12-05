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Мурманская область. Арктика (16+)05.12.24 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 декабря.

От электроснабжения:

10.00 — 15.00 - просп. Кольский, 136/4, 91 корп. 1, 91 корп. 2; пр. Ледокольный, 5;

9.00 — 17.00 - ул. Полярные Зори, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3;

10.00 — 13.00 - просп. Ленина, 63.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Героев Рыбачьего, 29, 30; ул. Трудовых Резервов, 9; ул. Александра Невского, 79, 80-82;

10.00 — 15.00 - ул. Александра Невского, 98.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

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