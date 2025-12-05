Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 декабря.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 20.00 - ул. Свердлова, 2 корп. 3, 2 корп. 4, 2 корп. 6, 2 корп. 7.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Героев Рыбачьего, 30, 31, 33;
10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 27, 29;
10.00 — 13.00 - ул. Подстаницкого, 20а;
10.00 — 15.00 - пр. Рыбный, 4;
10.00 — 15.00 - ул. Шмидта, 21.
От электроснабжения:
8.00 — 17.00 - ул. Новое Плато, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.