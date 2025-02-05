Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 февраля.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Бондарная, 5, 28;
12.00 — 15.00 - ул. Бондарная, 7а;
12.00 — 14.00 - ул. Героев Рыбачьего, 65;
13.00 — 16.00 - ул. Капитана Копытова 16.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 202;
10.00 — 13.00 - ул. Карла Либкнехта, 8, 30а;
10.00 — 13.00 - ул. Челюскинцев, 21а, 30а;
10.00 — 13.00 - пер. Терский, 9;
10.00 — 15.00 - ул. Виктора Миронова, 16/32.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.