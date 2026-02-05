Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 февраля 2026 года.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Ленина, 26, 29, 31, 50;

10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 66, 68, 70;

10.00 — 15.00 - ул. Папанина, 20;

10.00 — 15.00 - ул. Полухина, 12а.

От электроснабжения:

10.00 — 18.00 - ул. Фурманова, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15;

10.00 — 18.00 - ул. Чапаева, 10, 10а, 11а.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.30 до выполнения - ул. Скальная, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 37;

9.30 до выполнения - ул. Мира, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25;

9.30 до выполнения - ул. Старостина, 57, 53.

СПИСОК ДОМОВ, в которых с 23.00 4 февраля до 7.00 5 февраля будет отсутствовать отопление и ГВС: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31830

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.