Мурманская область. Арктика (16+)05.07.25 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 и 7 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 и 7 июля.
Плановый ремонт котельной:
с 15 июня и до выполнения 15 августа — плановый ремонт (реконструкция) котельной р-н Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов;
5 июля
От холодного водоснабжения:
9.00 — 14.00 - ул. Полярной Дивизии, 1/16.
7 июля
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Карла Либкнехта, 28.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
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