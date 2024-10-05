Мурманская область. Арктика (16+)05.10.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 и 7 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 и 7 октября.
От газоснабжения:
5 октября
10.00-13.00 - ул. Ломоносова 21/10;
10.00-13.00 - ул. Дзержинского, 3;
10.00-13.00 - ул. Свердлова, 30;
10.00-13.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 18.
От холодного водоснабжения:
7 октября
9.00-12.00 - тер. Долина Уюта, 8, 8а.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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Последние комментарии
Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
Ангелина Валерьевна Пригодич
03.10.24 22:10
3 октября 2024г ул Молодежная 19, отопления НЕТ. Перезапускают, перезапускают, перезапустить не могут.Главное, что есть уверенность в отсутствии проблем.
Комментарий к новости:В Росляково с запуском систем отопления проблем не будет
Д.О. Вернер
20.09.24 14:22
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