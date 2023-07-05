Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 июля.
Ремонт котельной:
с 27 июня до выполнения 10 июля — плановый ремонт котельной «Восточная» (АО «МЭС») — 721 дом;
с 4 июля до выполнения 17 июля — плановый ремонт котельной «Северная» (АО «МЭС») — 464 дома.
Испытание теплосетей:
с 3 июля до выполнения 5 июля — испытания тепловой сети котельной р-н. Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов.
От горячего водоснабжения:
с 22.20 26 июня до выполнения работ - ул. Полухина, 12а, 14а, 14б, 16б, 20 – 22;
с 9.00 3 июля до 17.00 6 июля – просп. Кольский, 162;
9.00 – 17.00 – просп. Ленина, 33, 35, 37, 39, 41, 43; ул. Полярные Зори, 12а.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 – 14.00 - ул. Свердлова, 2 корп. 6.
От холодного водоснабжения:
12.00 – 14.00 - ул. Хлобыстова, 14 корп. 3;
17.30 – 18.30 - ул. Адмирала Лобова, 5.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - ул. Халатина, 10;
10.00 – 15.00 - ул. Володарского, 7.
От электроснабжения:
10.00 – 17.00 - ул. Успенского, 6.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.