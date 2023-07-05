Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 июля.

Ремонт котельной:

с 27 июня до выполнения 10 июля — плановый ремонт котельной «Восточная» (АО «МЭС») — 721 дом;

с 4 июля до выполнения 17 июля — плановый ремонт котельной «Северная» (АО «МЭС») — 464 дома.

Испытание теплосетей:

с 3 июля до выполнения 5 июля — испытания тепловой сети котельной р-н. Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов.

От горячего водоснабжения:

с 22.20 26 июня до выполнения работ - ул. Полухина, 12а, 14а, 14б, 16б, 20 – 22;

с 9.00 3 июля до 17.00 6 июля – просп. Кольский, 162;

9.00 – 17.00 – просп. Ленина, 33, 35, 37, 39, 41, 43; ул. Полярные Зори, 12а.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Свердлова, 2 корп. 6.

От холодного водоснабжения:

12.00 – 14.00 - ул. Хлобыстова, 14 корп. 3;

17.30 – 18.30 - ул. Адмирала Лобова, 5.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 - ул. Халатина, 10;

10.00 – 15.00 - ул. Володарского, 7.

От электроснабжения:

10.00 – 17.00 - ул. Успенского, 6.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.