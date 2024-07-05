Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 июля.

Испытания теплосети:

С 9 июля до выполнения работ 11 июля — испытания теплосети на гидравлические потери котельной «Абрам-Мыс» — 16 домов.

Плановый ремонт котельной:

с 25 июня до выполнения работ 8 июля - плановый ремонт котельной «Центральная» (ПАО «МТЭЦ») — 332 дома;

со 2 июля до выполнения работ 15 июля – плановый ремонт котельной «Северная» - 492 дома;

с 9 июля до выполнения работ 22 июля — плановый ремонт котельной «Южная» (ПАО «МТЭЦ») — 564 дома.

с 9 июля до выполнения работ 22 июля — плановый ремонт котельной «Росляково-1» (МУП «Североморские сети») — 67 домов.

От электроснабжения:

9.00 — 12.00 - просп. Ленина, 79;

9.00 — 17.00 - ул. Самойловой, 12, 14;

9.00 — 17.00 - ул. Шмидта, 45.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 60;

10.00 — 13.00 - ул. Карла Маркса, 14.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.