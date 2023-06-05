Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 июня.

Опрессовка теплосетей:

с 5 июня до выполнения 7 июня — опрессовка теплосети котельной «Росляково-1» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 26 домов;

с 5 июня до выполнения 8 июня — опрессовка теплосети ЦТП-202, 203, 62, 69 кв. (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 65 домов;

с 6 июня до выполнения 13 июня — опрессовка теплосети котельной «Центральная» (АО «МТЭЦ») — 575 домов.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 29 мая до выполнения работ 6 июня - пр-д Северный, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 25;

с 9.00 5 июня до 9.00 6 июня - ул. Полярные Зори, 8, 8а, 10, 10а;

с 9.00 5 июня до выполнения работ - пер. Охотничий, 4.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Хлобыстова, 14 корп. 2, 14 корп. 3;

9.00 — 18.00 - ул. Пушкинская, 5, 7, 10, 12, 14.

От холодного водоснабжения:

с 9.00 5 июня до выполнения работ – просп. Ленина, 47.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.