Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 марта.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 19.00 - просп. Героев-североморцев, 40, 48, 50;
9.00 — 19.00 - ул. Калинина, 16, 18, 20;
9.00 — 19.00 - ул. Шестой Комсомольской Батареи, 13;
9.00 — 23.00 - ул. Карла Либкнехта, 9, 11;
9.00 — 23.00 - просп. Ленина, 100.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - пр. Михаила Бабикова, 9, 10, 11, 12;
10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 8 корп. 5, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 12 корп. 3;
10.00 — 15.00 - ул. Нахимова, 31.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.