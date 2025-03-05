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Мурманская область. Арктика (16+)05.03.25 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 марта.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 20.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 40 корп. 2, 40 корп. 3, 46 корп. 1, 46 корп. 2, 48 корп. 1;

9.00 — 20.00 - ул. Александрова, 34 корп. 1, 34 корп. 2, 38.

От горячего и холодного водоснабжения:

10.00 — 17.00 - ул. Героев Рыбачьего, 3, 4, 5, 6;

9.00 — 15.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 корп. 1.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

10.00 — 17.00 - ул. Воровского, 14, 18, 19, 20, 21.

От электроснабжения:

11.00 — 14.00 - ул. Советская, 21.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - пр. Михаила Бабикова, 9, 10, 11, 12;

10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 8 корп. 5, 12 корп.1, 12 корп. 2, 12 корп. 3;

10.00 — 15.00 - пр. Флотский, 1;

10.00 — 15.00 - ул. Привокзальная, 4.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051. 

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