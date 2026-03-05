Мурманская область. Арктика (16+)05.03.26 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 марта 2026 года.
От холодного водоснабжения:
9.00 —до выполнения - ул. Приморская, 5.
От теплоснабжения:
9.00-15.00 - просп. Героев-североморцев, 76 корп. 3.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 27, 29, 33 корп. 1;
10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 35, 37, 39, 43;
10.00 — 15.00 - просп. Кольский, 173.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
