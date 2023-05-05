Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 мая.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Гвардейская, 7;
9.30 — 15.30 - ул. Адмирала Лобова, 18.
От горячего водоснабжения:
с 8.30 5 мая до выполнения работ - просп. Ленина, 96; ул. Карла Либкнехта, 11а; ул. Октябрьская, 8, 10, 12;
10.00 — 16.00 - ул. Гвардейская, 17.
От холодного водоснабжения:
9.30 — 17.00 - ул. Старостина, 59 корп. 1, 59 корп. 2, 61 корп. 1, 61 корп. 2, 63; ул. Мира, 2 корп. 1, 2 корп. 2.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 – просп. Ленина, 78; ул. Аскольдовцев, 45, 47, 47а.
От электроснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Самойловой, 12.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.