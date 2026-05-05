Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 мая 2026 года.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 22.00 - ул. Павлика Морозова, 5 корп. 2;

9.00 — 22.00 - ул. Свердлова, 14/3.

От теплоснабжения:

9.00 — 15.00 - просп. Героев-североморцев, 66/19;

9.00 — 15.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5;

9.00 — 15.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 16/2, 16/3.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 43, 45, 47;

10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 33, 37, 41.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.