Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 ноября.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Ленина, 88;

11.30 — 14.00 - просп. Ленина, 96;

13.00 — 15.00 - ул. Генерала Фролова, 3;

10:00 — 16:00 - ул. Юрия Гагарина, 41, 39, 35, 37.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.