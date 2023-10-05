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Мурманская область. Арктика (16+)05.10.23 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 октября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 9.00 до выполнения работ - просп. Ленина, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 31, 31а; ул. Гвардейская, 1/15, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17; ул. Генерала Журбы, 1, 4, 6, 6а, 10, 12; ул. Полярные Зори, 2, 4, 6, 8, 10, 11а, 13.

От горячего и холодного водоснабжения:

с 10.00 3 октября до выполнения работ - ул. Капитана Орликовой, 5, 6;

11.00 – 13.00 - ул. Виктора Миронова, 16/32

От холодного водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Аскольдовцев, 14, 18, 22, 26 корп. 1, 26 корп. 2, 26 корп. 3, 30а, 30 корп. 1, 30 корп. 2, 32, 34; ул. Александрова, 30 корп. 1, 30 корп. 2, 30 корп. 3.

От газоснабжения:

10.00 – 12.00 - ул. Ломоносова, 17 корп. 2, 19; ул. Полярные Зори, 25 корп. 1; ул. Алексея Хлобыстова, 18;

10.00 – 16.00 - ул. Аскольдовцев, 19.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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