Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 октября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 9.00 до выполнения работ - просп. Ленина, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 31, 31а; ул. Гвардейская, 1/15, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17; ул. Генерала Журбы, 1, 4, 6, 6а, 10, 12; ул. Полярные Зори, 2, 4, 6, 8, 10, 11а, 13.
От горячего и холодного водоснабжения:
с 10.00 3 октября до выполнения работ - ул. Капитана Орликовой, 5, 6;
11.00 – 13.00 - ул. Виктора Миронова, 16/32
От холодного водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Аскольдовцев, 14, 18, 22, 26 корп. 1, 26 корп. 2, 26 корп. 3, 30а, 30 корп. 1, 30 корп. 2, 32, 34; ул. Александрова, 30 корп. 1, 30 корп. 2, 30 корп. 3.
От газоснабжения:
10.00 – 12.00 - ул. Ломоносова, 17 корп. 2, 19; ул. Полярные Зори, 25 корп. 1; ул. Алексея Хлобыстова, 18;
10.00 – 16.00 - ул. Аскольдовцев, 19.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.