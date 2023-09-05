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Мурманская область. Арктика (16+)05.09.23 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 сентября.

От горячего водоснабжения:

с 21.00 29 августа до выполнения работ 5 сентября, -ул. Володарского, 2б;

с 14.00 30 августа до выполнения работ – просп. Кирова, 26;

с 16.15 30 августа до выполнения работ – просп. Ленина, 71, 73; ул. Профсоюзов, 11; ул. Пушкинская, 8, 10, 12, 14;

с 7.00 4 сентября до выполнения работ - ул. Полярные Зори, 33 корп. 1;

с 15.20 4 сентября до выполнения работ 6 сентября – просп. Кольский, 224, 226, 228.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Куйбышева, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23; ул. Радищева, 42/10, 44/9; пр-д Рылеева, 4.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 34, 38; ул. Новое Плато, 11, 12, 13;

10.00 — 16.00 - ул. Академика Книповича, 55.

От электроснабжения:

9.00 — 11.00 – просп. Кольский, 200-202, 204, 210; пр-д Михаила Бабикова, 4, 11, 13, 14, 16; ул. Героев Рыбачьего, 3, 5, 8, 10, 14, 15; ул. Капитана Копытова, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 25а, 26, 26а, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36;

9.00 — 16.00 – пр-д Капитана Тарана, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24; ул. Капитана Буркова, 33, 35, 37, 39, 41, 43; ул. Полярные Зори, 42, 42а, 44, 46.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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