Мурманская область. Арктика (16+)05.09.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 сентября.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 - 16.00 - ул. Капитана Маклакова, 21, 22, 25;
9.00 - 16.00 - пр. Связи, 5, 7.
От газоснабжения:
10.00 - 13.00 - ул. Коминтерна, 16, 18, 20-22, 24;
10.00 - 13.00 - просп. Кольский, 34, 38;
10.00 – 15.00 - просп. Кольский, 28, 218.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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Последние комментарии
Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
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