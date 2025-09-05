Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 сентября.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Заводская, 3а, 6,7;
10.00 — 17.00 - ул. Гвардейская, 5/1, 9а;
10.00 — 17.00 - ул. Полярные Зори, 11а.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 6;
11.00 — 14.00 - ул. Зои Космодемьянской, 11;
12.00 — 15.00 - пер. Якорный, 10.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 5, 11;
10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 34, 38, 42.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.