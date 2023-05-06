Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6, 8 и 10 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6, 8 и 10 мая.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.30 — 15.30 - ул. Калинина, 46.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 18.00 - ул. Зои Космодемьянской, 19, 21, 23, 25; ул. Олега Кошевого, 16 корп. 1, 16 корп. 2, 18, 18а, 20, 22, 24.
От газоснабжения:
6 мая
10.00 — 13.00 - ул. Олега Кошевого, 16 корп. 2, 18, 20; ул. Книповича, 51, 53, 55.
От электроснабжения:
8 мая
10.00 — 12.00 – просп. Ленина, 80.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.