Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 апреля.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 23.00 6 апреля до 6.00 7 апреля - ул. Капитана Егорова, 13, 14, 15;

9.00 — 15.30 - ул. Набережная, 1/2, 3, 7, 7а, 13, 15;

09.30 — 15.30 – просп. Кольский, 2.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 5 апреля до 14.00 7 апреля - ул. Капитана Орликовой, 11;

с 9.30 5 апреля до выполнения работ 6 апреля - ул. Нахимова, 27.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 18.00 - ул. Гагарина, 1, 1а; просп. Героев-североморцев, 21.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Книповича, 34; ул. Свердлова, 10 корп. 3;

10.00 — 16.00 - ул. Прибрежная, 6.

От электроснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Полярные Зори, 38.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.