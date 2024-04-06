Мурманская область. Арктика (16+)06.04.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 апреля.
От газоснабжения:
10.00 — 17.00 - ул. Капитана Копытова, 30;
10.00 — 17.00 - ул. Академика Книповича, 39 корп. 3;
10.00 — 17.00 - ул. Капитана Копытова, 28.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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Последние комментарии
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Василиса
02.04.24 11:36
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Марья Сергеевна
27.03.24 19:54
Омега, куда ещё продлевать рабочий день?! В садах и школах женщины, в основном работают. А работодатели уже совсем обнаглели, в целях экономии фонда заработной платы , надо и не надо, работайте, быдл
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