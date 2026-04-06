Мурманская область. Арктика (16+)06.04.26 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 апреля 2026 года.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Карла Маркса, 16.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - просп. Ленина, 94.
От теплоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Магомета Гаджиева, 13.
От холодного водоснабжения:
10.00 — 11.00 - просп. Кирова, 23, 23/2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
