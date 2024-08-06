Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 августа.

Плановый ремонт котельной:

с 1 августа до выполнения работ 14 августа - плановый ремонт (полная остановка источника) котельной по ул. «Фестивальная» (АО «МЭС») - 18 домов.

Опрессовка теплосети:

с 5 августа до выполнения 7 августа – опрессовка теплосети котельной р-н. Абрам-Мыса (АО «МЭС») перед началом отопительного сезона – 19 домов;

с 5 августа до выполнения работ 7 августа – опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона котельной ТЦ «Росляково-1» (МУП «Североморские сети») - 67 домов.

Гидравлические испытания:

с 6 августа до выполнения работ 12 августа - гидравлические испытания котельной «Центральная» (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома.

От электроснабжения:

9.00 - 17.00 - ул. Ленинградская, 27;

10.00 - 16.30 - ул. Шабалина, 4, 8, 10.

От газоснабжения:

10.00 - 13.00 - ул. Нахимова, 25;

10.00 - 15.00 - ул. Шевченко, 7а;

10.00 - 15.00 - ул. Героев Рыбачьего, 20.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.