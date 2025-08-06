Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 августа.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня и до выполнения 15 августа — плановый ремонт (реконструкция) котельной р-н Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 13.00 - ул. Ломоносова, 2, 6, 8, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 19, 21/10;

9.00 — 13.00 - ул. Серафимовича, 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 25;

9.00 — 13.00 - ул. Шолохова, 1, 3, 5, 6а, 7, 10, 12а, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 26, 34, 36, 50;

9.00 — 13.00 - ул. Чапаева, 10, 10а, 10б;

9.00 — 13.00 - ул. Фурманова, 10, 11, 15.

От электроснабжения:

9.00 — 17.00 - пр. Михаила Ивченко, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13;

9.00 — 17.00 - просп. Героев-североморцев, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83/1;

9.00 — 17.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 26, 30;

10.00 — 13.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 11;

11.00 — 14.00 - ул. Аскольдовцев, 25/2;

12.00 — 15.00 - ул. Аскольдовцев, 11.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Пономарёва, 5, 11;

10.00 — 13.00 – ул. Карла Маркса, 23/51, 25.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.