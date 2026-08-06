Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 августа 2026 года.
От холодного водоснабжения:
8.00 6 августа — 8.00 7 августа - ул. Папанина, 2, 2а, 47
8.00 6 августа — 8.00 7 августа - ул. Челюскинцев, 27, 31, 33, 35, 35а, 37, 39;
9.00 — 17.00 - ул. Бондарная, 32;
9.00 — 16.00 - ул. Шмидта, 21.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Карла Маркса, 23/51
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.