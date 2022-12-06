Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 декабря.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 18.00 - ул. Домостроительная, 14, 16, 16/1, 16 корп. 1, 18.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Александра Невского, 73, 75, 79;

10.00 — 16.00 – просп. Кольский, 76.

От электроснабжения:

8.00 — 17.00 - ул. Подстаницкого, 8а;

9.00 — 12.00 - ул. Аскольдовцев, 31;

14.00 — 16.00 - ул. Свердлова, 2 корп. 3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.