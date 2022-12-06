Мурманская область. Арктика (16+)06.12.22 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 декабря.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 18.00 - ул. Домостроительная, 14, 16, 16/1, 16 корп. 1, 18.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Александра Невского, 73, 75, 79;
10.00 — 16.00 – просп. Кольский, 76.
От электроснабжения:
8.00 — 17.00 - ул. Подстаницкого, 8а;
9.00 — 12.00 - ул. Аскольдовцев, 31;
14.00 — 16.00 - ул. Свердлова, 2 корп. 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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