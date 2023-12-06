Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 декабря.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 15.00 - ул. Капитана Буркова, 19/2.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 23.00 - ул. Пищевиков, 4, 6, 8, 10/11.
От водоснабжения:
13.00 – 17.00 - ул. Шабалина, 33.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - ул. Героев Рыбачьего, 30, 31, 32;
10.00 – 13.00 - ул. Александра Невского, 79, 80, 82;
10.00 – 16.00 - ул. Полярные Зори, 11;
10.00 – 16.00 - ул. Прибрежная, 25.
От электроснабжения:
10.00 – 12.00 – просп. Героев-североморцев, 62;
14.00 – 17.00 - ул. Володарского, 3;
12.00 – 16.00 - ул. Капитана Маклакова, 4;
12.00 – 16.00 - ул. Крупской, 50;
11.00 – 14.00 - ул. Мира, 2 корп. 2;
11.00 – 14.00 - ул. Нахимова, 11а;
10.00 – 12.00 - ул. Нахимова, 17;
12.00 – 16.00 - ул. Сафонова, 21;
11.00 – 14.00 - ул. Ивана Сивко, 3;
10.00 – 12.00 - ул. Старостина, 29;
14.00 – 17.00 - ул. Челюскинцев, 7.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.