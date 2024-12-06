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Мурманская область. Арктика (16+)06.12.24 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 декабря.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 20.00 - ул. Куйбышева, 11, 12, 13 (+ПГ), 14, 15, 17, 19, 21, 23; ул. Радищева, 42/10-44/9; пр. Рылеева, 6.

От электроснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Полярные Зори, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3.

От теплоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Магомета Гаджиева, 5, 7.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Героев Рыбачьего, 33, 34; просп. Героев-североморцев, 27, 29; ул. Подстаницкого, 20а;

10.00 — 16.00 - ул. Героев Рыбачьего, 21.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

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