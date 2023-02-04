Мурманская область. Арктика (16+)04.02.23 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 февраля.
От горячего водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Шабалина, 63.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Книповича, 36а; ул. Полярные Зори, 21 корп. 1, 21 корп. 2, 21 корп. 3, 23;
9.00 — 23.00 - ул. Жуковского, 11, 18.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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