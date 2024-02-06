Мурманская область. Арктика (16+)06.02.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 февраля.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 12;
9.00 — 17.00 - пр. Ивана Халатина, 7, 11, 13, 15;
9.00 — до выполнения – просп. Кирова, 20, 24, 26, 28, 28в, 30.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 66, 68, 70;
10.00 — 13.00 - ул. Туристов, 11а, 23а, 29а
10.00 — 13.00 - ул. Загородная, 19.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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Последние комментарии
51Xelfr
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Алексей
01.02.24 07:00
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Ольга
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