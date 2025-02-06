Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 февраля.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 48;
12.00 — 15.00 - просп. Героев-североморцев, 49;
13.00 — 16.00 - просп. Героев-североморцев, 55.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — до выполнения - ул. Капитана Пономарёва, 4, 4а.
От теплоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Александра Невского, 88.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Ленина, 26, 29, 31, 50;
10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 66, 68, 70;
10.00 — 15.00 - пр. Ивана Халатина, 10.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.