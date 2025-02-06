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Мурманская область. Арктика (16+)06.02.25 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 февраля.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 48;

12.00 — 15.00 - просп. Героев-североморцев, 49;

13.00 — 16.00 - просп. Героев-североморцев, 55.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — до выполнения - ул. Капитана Пономарёва, 4, 4а.

От теплоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Александра Невского, 88.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Ленина, 26, 29, 31, 50;

10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 66, 68, 70;

10.00 — 15.00 - пр. Ивана Халатина, 10.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

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