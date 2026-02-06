Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 февраля 2026 года.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - пр. Михаила Бабикова, 5/2, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

От теплоснабжения:

9.00 — 12.00 - ул. Баумана 47а;

9.00 — 15.00 - просп. Героев-североморцев, 23/2, 25, 27, 29, 31;

9.00 — 15.00 - ул. Юрия Гагарина, 4, 10.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 12.00 - ул. Баумана 47а.

9.00 - до выполнения работ - ул. Туристов, 45, 47, 51;

9.00 - до выполнения работ - ул. Загородная, 26, 28;

9.00 - до выполнения работ - ул. Челюскинцев, 32, 34.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Бондарная, 28, 32, 34;

10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 206;

10.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 9а;

10.00 — 13.00 - ул. Полярные Зори, 2;

10.00 — 13.00 - Театральный бульвар, 9;

10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 5.

От электроснабжения:

0.00 — 6.00 - просп. Ленина, 66, 68, 70;

0.00 — 6.00 - ул. Самойловой, 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.