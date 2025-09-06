В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась7 сентября губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.09.25 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 и 8 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 и 8 сентября.

6 сентября

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 46.

От горячего водоснабжения:

9.30 — 15.00 - ул. Полярные Зори, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6;

9.30 — 15.00 - ул. Карла Маркса, 35, 39.

8 сентября

От горячего водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Свердлова, 12/3;

9.00 — 16.00 - ул. Павлика Морозова, 5;

9.00 — 24.00 - ул. Самойловой, 7, 9, 16, 18;

9.00 — 24.00 - ул. Воровского, 5/23, 4/22;

9.00 — 24.00 - просп. Ленина, 80, 82;

9.00 — 24.00 - ул. Комсомольская, 4, 6;

9.00 — 24.00 - ул. Ленинградская, 20, 24;

9.00 — 24.00 - ул. Коминтерна, 5, 7, 9/1, 11/2, 13, 15;

9.00 — 24.00 - ул. Профсоюзов, 1.

От теплоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Павлика Морозова, 5.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Полярной Дивизии, 7, 9;

9.00 — 16.00 - ул. Горького, 15;

9.00 — 16.00 - ул. Печенгская, 6, 20, 22;

9.00 — 16.00 - ул. Халтурина, 7;

9.00 — 16.00 - ул. Новосельская, 4, 6;

9.00 — 17.00 - ул. Свердлова, 41а, 41б, 43;

9.00 — 17.00 - ул. Домостроительная, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7 (+ПГ), 2/8, 2/10 4, 5, 6 (+ПГ — 2 шт.), 6/4, 7/2, 11, 11/1.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Коминтерна, 15;

11.30 — 14.00 - просп. Кирова, 53а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
Ольга
03.09.25 15:54
Нет там таких курсов! *** Ольга, обратите внимание на дату сообщения - 2022 год. Скорее всего их уже и не должно быть. Редакция
Комментарий к новости:Для северянина доступны курсы по оказанию первой медицинской помощи в рамках проекта «Здоровое будущее» от Высшей партийной школы
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире16:45«Валькины паруса». Художественный фильм (6+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию в магазинах продолжается-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 70 копеек, доллар прибавил почти 26 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 и 8 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»