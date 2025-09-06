Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 и 8 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 и 8 сентября.
6 сентября
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 46.
От горячего водоснабжения:
9.30 — 15.00 - ул. Полярные Зори, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6;
9.30 — 15.00 - ул. Карла Маркса, 35, 39.
8 сентября
От горячего водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Свердлова, 12/3;
9.00 — 16.00 - ул. Павлика Морозова, 5;
9.00 — 24.00 - ул. Самойловой, 7, 9, 16, 18;
9.00 — 24.00 - ул. Воровского, 5/23, 4/22;
9.00 — 24.00 - просп. Ленина, 80, 82;
9.00 — 24.00 - ул. Комсомольская, 4, 6;
9.00 — 24.00 - ул. Ленинградская, 20, 24;
9.00 — 24.00 - ул. Коминтерна, 5, 7, 9/1, 11/2, 13, 15;
9.00 — 24.00 - ул. Профсоюзов, 1.
От теплоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Павлика Морозова, 5.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Полярной Дивизии, 7, 9;
9.00 — 16.00 - ул. Горького, 15;
9.00 — 16.00 - ул. Печенгская, 6, 20, 22;
9.00 — 16.00 - ул. Халтурина, 7;
9.00 — 16.00 - ул. Новосельская, 4, 6;
9.00 — 17.00 - ул. Свердлова, 41а, 41б, 43;
9.00 — 17.00 - ул. Домостроительная, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7 (+ПГ), 2/8, 2/10 4, 5, 6 (+ПГ — 2 шт.), 6/4, 7/2, 11, 11/1.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Коминтерна, 15;
11.30 — 14.00 - просп. Кирова, 53а.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.