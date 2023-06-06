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Мурманская область. Арктика (16+)06.06.23 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 июня.

Опрессовка теплосетей:

с 5 июня до выполнения 7 июня — опрессовка теплосети котельной «Росляково-1» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 26 домов;

с 5 июня до выполнения 8 июня — опрессовка теплосети ЦТП-202, 203, 62, 69 кв. (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 65 домов;

с 6 июня до выполнения 13 июня — опрессовка теплосети котельной «Центральная» (АО «МТЭЦ») — 575 домов;

с 8 июня до выполнения работ — опрессовка теплосети котельной «Угольная» (МУП «МУК») — 3 дома;

с 8 июня до выполнения работ — опрессовка теплосети котельной «Дизельная» (МУП «МУК») — 3 дома;

с 8 июня до выполнения 9 июня — опрессовка теплосети ТЦ «Росляково Южное» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 8 домов.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 29 мая до выполнения работ 6 июня - пр-д Северный, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 25;

с 9.00 5 июня до 9.00 6 июня - ул. Полярные Зори, 8, 10;

с 9.00 6 июня до 13.00 8 июня - ул. Карла Маркса, 40, 42, 44; ул. Старостина, 4, 6, 8, 10.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Хлобыстова, 16 корп. 3, 20 корп. 2.

От холодного водоснабжения:

с 9.00 6 июня до выполнения работ – просп. Кольский, 138 корп. 1, 138 корп. 2, 138а, 140 корп. 2, 140 корп. 3, 140 корп. 4, 140 корп. 5;

9.30 — 18.00 - ул. Коминтерна, 13, 15; ул. Челюскинцев, 1; ул. Профсоюзов, 1; ул. Ленинградская, 26.

От газоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Молодёжная (р-н. Росляково), 17.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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