Мурманская область. Арктика (16+)06.06.25 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 июня
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 июня.
От холодного водоснабжения:
10.00 – 13.00 - ул. Челюскинцев, 21а, 21в, 25, 25а.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - ул. Ломоносова, 3, 5;
10.00 – 13.00 - ул. Инженерная, 3;
10.00 – 15.00 - пер. Водопроводный, 7/2;
10.00 – 15.00 - ул. Юрия Гагарина, 22.
От электроснабжения:
9.00 – 13.00 - ул. Буркова, 49.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
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