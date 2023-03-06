Мурманская область. Арктика (16+)06.03.23 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 марта.
От горячего водоснабжения:
10.00 — 16.00 - ул. Капитана Буркова, 13.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 14.00 - ш. Верхнеростинское, 17а;
9.00 — 17.00 - ул. Анатолия Бредова, 12, 14.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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