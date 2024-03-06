Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 марта.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Юрия Гагарина, 47 корп. 1, 47 корп. 2.
От теплоснабжения:
11.00 – 13.00 - ул. Челюскинцев, 18/20.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 12.00 - ул. Фрунзе, 29, 29а, 31, 33, 35, 37;
9.00 – 23.00 - ул. Свердлова, 10/1, 10/4, 12/1, 14/1, 14/2, 16/9.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - ул. Академика Книповича, 29, 33/1, 33/2;
10.00 – 13.00 - просп. Героев–североморцев, 35, 37, 39, 43;
10.00 – 15.00 - ул. Коминтерна, 16, 18.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.