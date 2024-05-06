Мурманская область. Арктика (16+)06.05.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 мая.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 13.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 42, 44;
9.00 — 15.00 - ул. Карла Маркса, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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