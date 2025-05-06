Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 мая.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Шолохова, 34, 50 (ГТРК).
9.00 — 23.00 - ул. Нахимова, 8;
9.00 — 23.00 - пр. Профессора Жуковского, 4, 5.
От горячего водоснабжения:
9.30 — 15.00 - Верхне-Ростинское шоссе, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
9.30 — 15.00 - ул. Кильдинская, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 43/1;
10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 33;
11.00 — 14.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 45;
11.00 — 14.00 - ул. Аскольдовцев, 37;
12.00 — 15.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 48;
12.00 — 15.00 - ул. Инженерная, 12.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 49/2, 49/4, 53;
10.00 — 15.00 - ул. Капитана Копытова, 29.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.