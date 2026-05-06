Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 мая 2026 года.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Шевченко, 7, 7а;
9.00 — 20.00 - просп. Кольский, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147;
9.00 — 20.00 - ул. Генерала Щербакова, 2, 4, 6, 8, 10.
От горячего водоснабжения:
09.30 — до выполнения - ул. Приморская, 7, 9;
09.30 — до выполнения - ул. Зелёная, 1.
От теплоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Павлика Морозова, 5/2;
9.00 — 15.00 - просп. Героев-североморцев, 66/19;
09.30 — до выполнения, ул. Пищевиков, 6.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Олега Кошевого, 12 корп. 2, 14 корп. 1, 14 корп. 2;
10.00 — 13.00 - просп. Ленина, 78, 80.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.