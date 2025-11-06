Мурманская область. Арктика (16+)06.11.25 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 ноября.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Генерала Щербакова, 12, 15;
9.00 – 16.00 - просп. Кольский, 131а;
9.00 – 17.00 - ул. Лесная, 8, 10.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - ул. Полярный Круг, 10, 11, 12;
10.00 – 13.00 - ул. Александра Невского, 91, 95;
10.00 – 13.00 - просп. Героев-североморцев, 62;
10.00 – 15.00 - ул. Коминтерна, 17.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
