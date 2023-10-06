Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 октября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Калинина, 16; ул. Шестой Комсомольской батареи, 11, 13.
От горячего и холодного водоснабжения:
с 10.00 3 октября до выполнения работ - ул. Капитана Орликовой, 5, 6;
9.00 — 14.00 - просп. Героев-североморцев, 56, 62;
с 10.00 6 октября до выполнения работ - ул. Челюскинцев, 20.
От электроснабжения:
8.00 — 17.00 – пр-д Профессора Жуковского, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18; ул. Нахимова, 7а, 8, 10;
9.00 — 13.00 - ул. Халатина, 17; ул. Чумбарова-Лучинского, 14, 16, 20, 21.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.